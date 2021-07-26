Сотрудники Евлахского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств. Об этом сообщили haqq in.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании поступившей информации, был задержан житель города Азер Ахмедов, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

При осмотре его квартиры, расположенной на территории города, были обнаружены и изъяты приобретенные с целью сбыта около 24 грамма метамфетамина, 66 таблеток трамадола и 14 таблеток прегабалина.

По факту проводится расследование.