В Израиле открылось Торговое представительство Азербайджана фото; видео
В Тель-Авиве состоялась церемония открытия офиса Торгового представительства Азербайджана. Об этом говорится в публикации посольства Государства Израиль в Азербайджане в Twitter.
«Сегодня важный день в истории азербайджано-израильских отношений», - отмечается в публикации.
В церемонии открытия приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр туризма Израиля Йоэль Развозов.
Azerbaijan now has its first official home in Israel! 🇦🇿🇮🇱— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) July 29, 2021
Today is an important day in the history of our relations. Minister @MikayilJabbarov 🇦🇿 and Minister @YRazvozov 🇮🇱 cut the ribbon together, to open Trade Representation Office of #Azerbaijan in #Israel.
Photo: Oded Karni pic.twitter.com/vXwhPQ2UVH
The day has come. Today we welcome official Azerbaijan to Israel, as it opens the Trade Representative Office in Israel, it’s first official presence in the country 🇦🇿🇮🇱@MikayilJabbarov pic.twitter.com/0JFjbqGKVp— George Deek (@GeorgeDeek) July 29, 2021