В Израиле открылось Торговое представительство Азербайджана фото; видео

В Тель-Авиве состоялась церемония открытия офиса Торгового представительства Азербайджана. Об этом говорится в публикации посольства Государства Израиль в Азербайджане в Twitter.

«Сегодня важный день в истории азербайджано-израильских отношений», - отмечается в публикации.

В церемонии открытия приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр туризма Израиля Йоэль Развозов.