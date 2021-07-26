Миллиардера посадили на 18 лет за «провоцирование неприятностей»

В Китае суд приговорил местного сельскохозяйственного магната Сунь Даву, разбогатевшего на промышленном свиноводстве, к 18 годам лишения свободы за «провоцирование неприятностей». Об этом сообщает британское The Guardian.

Согласно сообщению, бизнесмена арестовали 11 ноября 2020 года вместе с женой, двумя сыновьями и невестками. Приговор был вынесен после нескольких недель слушаний. Суд постановил, что Сунь Даву виновен в организации толпы для нападения на государственные органы, препятствовании государственному управлению, разжигании ссор и провоцировании неприятностей и посадил его в тюрьму на 18 лет.

Сунь Даву - основатель Dawu Agricultural and Animal Husbandry Group. Его многомиллиардный бизнес обеспечил работой девять тысяч человек. Бизнесмен построил для своих сотрудников отдельный город, где отразил свое видение справедливого сельского общества: в нем жители получают бесплатный или льготный доступ к здравоохранению, школьному образованию и развлечениям.