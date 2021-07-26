Не прошло и двух недель, как в результате подрыва на заложенном фугасе слетел в реку автобус, перевозивший китайских инженеров и рабочих на строящийся участок плотины Дасу в провинции Хайбер-Пахтунхва. Тогда погибли 12 человек, 28 были ранены, один китайский инженер и военнослужащий Пакистана пропали без вести. И вот опять демонстративно, средь бела дня, буквально в центре Карачи расстреляны еще двое китайцев.

Пришло откуда и не ждали. Уход американцев из Афганистана вызвал еще один совершенно неожиданный эффект – резкую активизацию деятельности террористов в районе Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК).

В Карачи неизвестные на мотоцикле расстреляли машину с двумя китайскими рабочими. Один из граждан КНР получил ранение в руку.

И в первом, и во втором случае ответственность за теракт никто на себя не взял. Впрочем, в этом и нет необходимости – только глухой и слепой в Пакистане не знает, что «сезон охоты» на китайских специалистов и рабочих открыла «Армия освобождения Белуджистана», BLA, давно и плотно сидящая на игле финансовых дотаций от индийской разведки. Именно боевики этой организации и являются той ударной силой, которую Нью-Дели давно уже использует для проведения актов террора, саботажа и диверсий на КПЭК.

Усилиями китайской и разведки пакистанских спецслужб за последние годы активность боевиков-белуджей удалось несколько сократить. Но успех оказался временным. Благодаря уходу американцев из Афганистана, в результате чего борьба за влияние на Кабул вспыхнула между Нью-Дели и Пекином с новой силой.

Считать неожиданным обострение обстановки именно в зоне КПЭК было бы достаточно наивно. Термин Збигнева Бжезинского «великая шахматная доска» закладывает в сознание шаблон о двухмерности пространства геополитических игр. В реальности же это пространство давно уже в 3D.

Расположение Афганистана на перекрестке дорог Центральной, Южной и Юго-Западной Азии делает его геополитически привлекательным для Пекина, который хочет связать Кабул с флагманским проектом «Пояс и Путь» через Китайско-пакистанский экономический коридор. А потому вполне логично, что индийские прокси из BLA и бьют в эту точку. Стараясь не сорвать проект, поскольку это невозможно, но сделать его для Пекина максимально затратным.

А демонстративные расстрелы и теракты должны создать атмосферу страха. И не только для китайских специалистов – этих-то вообще мало чем можно испугать, а для пакистанцев, которые хотели бы трудоустроиться на КПЭК. «Мы ведь можем не только китайцев убивать» - этот месседж сквозит в каждом теракте BLA, в каждой совершенной ими диверсии, щедро оплачиваемых из Индии.