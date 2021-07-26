Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, протезы отличаются активностью и функциональностью, изготовлены по системе Genium, позволяют более точно и полностью регулировать движение на основе электронного сустава, обеспечивая стабильное, безопасное и уверенное движение. Это дает пользователю возможность вновь двигаться свободно и комфортно.

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило высокотехнологичными протезами е ще одну группу ветеранов, раненных в Отечественной войне.

В целом 109 ветеранов, получивших ранения в Отечественной войне, которым ампутировали нижние конечности, были обеспечены 113 высокотехнологичными протезами. Процесс обеспечения 12 ветеранов высокотехнологичными протезами в настоящее время завершается.

Продолжается работа по обеспечению протезами последнего поколения наших ветеранов, которым ампутировали верхние конечности. 32 из них будут обеспечены протезами с новейшими технологиями.

Впервые с марта этого года инвалидам начали предоставлять коляски с электродвигателем. 562 человека уже получили моторные инвалидные коляски, часть из них - инвалиды войны.

В поствоенный период в реабилитационных учреждениях министерства до 1040 ветеранов и членов семей шехидов были охвачены социально-психологическими услугами, 233 участника войны - реабилитационными услугами. Они были привлечены клиническими и социальными психологами к психологическим сеансам, как к визуальным, так и онлайн, групповым и индивидуальным.

В настоящее время процесс оказания этих услуг продолжается.