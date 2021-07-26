Коронавирус в России: почти 800 умерших за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 270, до 6 218 502. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 834, до 5 568 363. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 799 против 798 днем ранее, до 156 977.