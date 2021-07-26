Волна холода достигла Бразилии, в среду в некоторых районах самого южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег, сообщает местный портал G1.

Согласно сообщению, в среду снег выпал как минимум в 13 городах штата, в некоторых районах прошел град.

Согласно метеорологам, понижение температур и осадки в виде снега прогнозируются в Бразилии и в ближайшие дни. Самые низкие температуры в этом году могут быть зарегистрированы в южных регионах в пятницу и субботу. Так, в четверг снег может пойти в другом южном штате - Санта-Катарина. В среду столбики термометров там опускались почти до -8 градусов Цельсия, ожидается понижение до -10.