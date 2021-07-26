Напомним, эта группа была задержана в декабре прошлого года в направлении Гадрута.

Гособвинитель потребовал наказать обвиняемых по статьям 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Он запросил для обвиняемых 7 лет лишения свободы с выдворением за пределы Азербайджана после отбытия наказания.

Вернувшаяся с совещания судебная коллегия приняла решение осудить каждого члена вооруженной группировки к шести годам тюрьмы.