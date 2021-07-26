Еще одну группу армянских боевиков приговорили к 6 годам тюрьмы Haqqin.az из зала суда
Завершился судебный процесс по делу группы членов армянского террористического вооруженного формирования: Астаняна Егиша Оганесовича, Арамяна Карена Арменовича, Авакяна Тиграна Маниковича, Геворкяна Григора Геворковича, Манукяна Овсепа Робертовича, Мартиросяна Геворга Самуэловича, Геворкяна Роберта Овиковича, Аветисяна Вагаршака Ашотовича, Акопяна Володи Гагиговича, Сукиасяна Андраника Сраповича, Манукяна Андраника Тиграновича, Сагатеряна Григора Сейрановича и Гирагусяна Эдуарда Арменовича, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Напомним, эта группа была задержана в декабре прошлого года в направлении Гадрута.
Гособвинитель потребовал наказать обвиняемых по статьям 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Он запросил для обвиняемых 7 лет лишения свободы с выдворением за пределы Азербайджана после отбытия наказания.
Вернувшаяся с совещания судебная коллегия приняла решение осудить каждого члена вооруженной группировки к шести годам тюрьмы.