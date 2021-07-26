Очередная операция МВД против наркоторговцев: есть задержанные фото; видео
В Баку задержаны девять человек, занимавшихся продажей наркотиков. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, сотрудники Ясамальского районного управления полиции и 26-го отделения полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
Согласно информации, в ходе операции были задержаны жители Баку Гейс Рустамов, Чингиз Гулиев и его брат Зия, Сахиль Самедов, Рустам Гадиров, Фарид Улин, Шахрияр Гусейнов, Джавид Халилов, а также Сеймур Заманов. Во время личного досмотра у них и в их домах было обнаружено и изъято большое количество героина, психотропных веществ, метамфетамина («паты») и электронных весов. Задержанные признались, что занимались незаконным оборотом и продажей наркотических средств.
По данным фактам проводится расследование.