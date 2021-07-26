Лев Аскеров, автор haqqin.az 13:06

Вот совершенно свежее сообщение армянских СМИ. Сенсация на весь подлунный мир. Армянские учёные Рубен Мнацаканян, Артур Маргарян, Вазген Геворгян и Араик Пахлеванян посредством сайта Sputnik Армения разместили во интернете статью, которая железобетонными аргументами доказывает – армяне произошли от великанов. И ещё до сотворения мира блуждающее в армянском народе предание по этому поводу вовсе не предание, а факт. Его ещё в V веке жития человечества в своей знаменитой книге «История Армении» отмечал основатель армянской историографии Мовсес Хоренаци. В подтверждение его правоты дотошные армянские учёные приводят и свидетельства местных жителей. Вот что они говорили им в Сюнике и Арагаце. Комитас Алексанян, житель села Аван Арагацотнской области: «Наша молодежь случайно наткнулась на какую-то яму, ради интереса стали копать и раскопали кости огромных людей, исполинов. Находили черепа - вот такие (показывает, что удержать можно лишь двумя руками). Такого я никогда прежде не видел, это был человеческий череп, только очень большой. И еще кости ног. Их длина была почти с меня ростом. Один раз это было осенью 2010 года и в 2009 году, на территории нашего села…»

Независимый исследователь Вазген Геворгян: «Все население села Хот говорит о найденных там скелетах гигантов. В частности, Размик Аракелян много лет назад во время земляных работ лично видел могилы двух великанов. Об этом рассказывал также староста села, которому его отец показывал точное место. Все, кто видел, были очень удивлены тому, какие громадные люди здесь когда-то жили. Там, видимо, было их кладбище, и это место надо исследовать». Означенные документы упрямо убеждают всех землян в том, что в этих местах никакой народ, кроме хайев, никогда не проживал. Уж тем более тюрки. Так сказать, азербейджанцы… Ибо обитель сия – земля армянского народа. И мы её взяли… * * * И пронзая могильную твердь Аргентинского погоста, штыками встопорщились кости давно канувшего в Нети всемирно известного ефрейтора. Аж скособочилась гранитная плита и гневом оскалилась вспыхнувшая вдруг на ней надпись Шикльгрубер. Да, да! Именно тот самый, вошедший в историю бытия человеческого под именем Адольф Гитлер. Он едва было не воскрес от бессовестнейшего воровства добытой им огнём и свинцом его славы. О жулье том, называющем себя не то «лайками», не то «хайками», фюреру при жизни земной слышать не доводилось. Даже верный пёс его был породы иной. А тут… И некогда могучий перст фюрера, и берцовая конечность с лоскутом сгнившего сапога с укором возопили: «Как же так?!»

- Великий, ты же не русский биндюжник! Не бузи… - окутывая бархатом голоса своего высунувшиеся из земли жёлтые мослы, склонился над ними апостол Григорий. - Не тревожь сна Всевышнего… И не пеняй детям моим, верным продолжателям дел твоих. Не «лайки» они, а «хайки». До вас, почивших, слова наши доходят искажёнными. А потому страну свою они называют Хаястаном, а не Лайкостаном. А там живут мудрейшие из рода человеческого, мои подданные. Их ещё называют армянами. Вспомни, были в твоей доблестной армии преданные тебе до мозга костей воины моего народа. Одному из них в память гению твоему, который не померкнет во веки веков, в стане заклятых врагов твоих воздвигнут памятник. На нём золотом высечено его имя – Гарегин Нжде. Но в этом блеске читается твоё имя. Ведь, говоря Нжде, мы подразумеваем тебя Великий… И затихли потрескавшиеся от гнили, выбравшиеся на свет Божий мощи. А ошмёток хромового сапога свесился с берцовой кости, как замлевшее от сладкозвучной песни ухо. Оно встрепенулось лишь однажды. Когда прародитель этого вовсе неизвестного ему народа, апостол Григорий, сказал ему о существовании выдуманной им же самим карты Великой Армении. Хорошо сказал. Дескать, это слепок его потаённой мечты – мира избранных. Мира тех, кто по всем душевным и интеллектуальным параметрам превосходит все человеческие племена, называющие себя народами. Но в ласках слов Григория таился и яд выговора, мол, он, Гитлер, мог бы подмять под себя мир, но отсутствие в нём изощрённого ума армянского не позволило ему добиться своего. Теперь усопший особенно понимал, в чём он оплошал. Ему оттуда, из подземелья, уже хорошо виделись роковые ошибки в выстроенной им тактике и стратегии. И открыл ему глаза на них небожитель Григорий, чьим именем было наречено вероисповедание этих самых хайков. - Ты, Адольф, больно был прямолинейным,- по-отечески, мягко и вкрадчиво, продолжал апостол. - Да, ты был успешен. Ты утюжил и бомбил. А следовало… - Григорий горестно вздохнул. - Следовало прислушаться к своему соратнику. Он, неистовый, вещал по моей подсказке и в самое ухо тебе. Помнишь – «Врать, врать и врать! Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. Она быстрее распространяется и становится правдой». Это было оружие погрознее твоих танков. Ты же им не воспользовался. А вот мой народ услышал меня и тихой сапой покоряет тобою вожделенное. Он идёт твоей дорогою, но своим путём. И плоды его очевидны. Находясь в подбрюшье у большевиков, они смогли, оттяпав у нехристей просторы Зангезура и Эриванского ханства, создать свою республику. И это, Адольф мой милый, стало стартом к величию моих хайков…