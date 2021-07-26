Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане

Завтра ночью и утром в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидается кратковременный дождь, северный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 21-24, днем - 30-34, в Баку ночью 21-23, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 760 до 757 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70%, днем 40-45%.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов.

Завтра днем в горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, местами туман, восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 19-24, днем 31-36, в горах ночью 9-14, днем 17-22 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 30 июля на Апшероне ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.