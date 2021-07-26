Землетрясение на Аляске стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года

Землетрясение около побережья Аляски, которое было зафиксировано в четверг 29 июля, стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Колебания земной поверхности стали самыми мощными на материке за последние 57 лет. Геологическая служба США уточнила, что магнитуда подземных толчков достигала 8,2. Далее последовало множество афтершоков.

Самое мощное землетрясение на территории Северной Америки, также известное как Великое Аляскинское землетрясение, произошло в Страстную пятницу в 1964 году. Оно было зафиксировано в крупнейшем городе Аляски, расположенном на юге центральной части штата на берегу залива Кука. Очаг землетрясения располагался на глубине более 20 километров и был расположен на границе погружения Тихоокеанской плиты под Североамериканскую. Толчок магнитудой 9,2 был вторым по силе из когда-либо зарегистрированных в мировой истории. Землетрясение вызвало лавины и обвалы в горах, оползни, которые привели в негодность железные и шоссейные дороги, портовые сооружения, мосты и многое другое. Общий экономический ущерб составил полмиллиарда долларов США. Из-за землетрясения погибло 9 человек, а цунами, которое последовало за подземным толчками и чьи волны сумели достичь даже Антарктики, унесло жизни 131 гражданина.