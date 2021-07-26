Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 14:11

Противостояние в медийной сфере средств массовой информации Армении и Азербайджана ни для кого не являются секретом. Однако, поведение отдельных игроков в этом противостоянии вызывает массу вопросов, переходящих в глубокое недоумение. Первое, что приходит на ум, когда сравниваешь работу армянской и азербайджанской редакций российского новостного агентства с гордым именем «Спутник», входящего в медиахолдинг «Международное информационного агентство «Россия сегодня» - орел. Тот самый, что является гербом Российской Федерации, то есть о двух головах, причем каждая из них смотрит в противоположную сторону.

Оно бы и не страшно, поскольку головной офис, спускающий рекомендации и методички по освещению тех или иных событий, а также список разрешенных и нежелательных к упоминанию тем находится в одном месте, в Москве. Но, как говорится – есть нюансы. И если армянский «Спутник» является активным «штыком» в информационной войне, которую ведет Ереван, то «Спутник» азербайджанский – прямая ему противоположность: нейтральный, обтекаемый, корректный до осторожности. Словом, квелый такой. Боевитость армянского «Спутника» вполне объяснима. Одним из руководителей МИА «Россия сегодня» является госпожа Маргарита Симоньян, дама, активная во всех отношениях. Совершенно не скрывающая свою причастность к высшим эшелонам армянского лобби в России и беззастенчиво использующая в интересах Армении свой административный ресурс и служебное положение. Что же до азербайджанского «Спутника», то его неактивно и безынициативное поведение вызывает вопросы, главный из которых заключается в следующем: «Такая линия поведения задана ему Москвой или же это позиция руководителей местного офиса?» И в одном, и во втором случае – картинка вырисовывается не очень. Плохая вырисовывается картина, чего уж там. Если верен первый вариант, то есть нейтральная линия поведения азербайджанской редакции задана Москвой – то перед нами хуцпа и двойные стандарты. Марго Симоньян нагло организует «игру в одни ворота», административными методами блокируя возможности одного из игроков. Это как в футболе – связать игроку ноги и выпустить на поле в то время, как другая команда играет свободно и не особо обращая внимание на правила – в нужный момент судья прикроет глаза на явные нарушения. Если же это позиция руководства азербайджанского офиса – то и здесь как-то неудобно получается. Выходит, что у него не хватает профессионализма и патриотизма противостоять оппонентам и оно, это руководство, выбрало тактику страуса – голову в песок, а оставшиеся снаружи перья пусть выщипывает кто угодно.

Проблема в том, что стоять-то так можно – но не очень долго. Особенно после громкой отставки помощника президента Азербайджана Али Гасанова, который прикрывал обнаженные места бакинской редакции Маргариты Симоньян. И усадил в редакцию Симоньян близкого ей по духу и крови человека. Мы не оспариваем, страусы совсем неглупые птицы, а инстинкт выживания у них развит не меньше чем у других представителей мира животных при виде хищников. А когда голова вновь окажется на поверхности – обнаружатся сколь удивительные, столь же неприятные вещи: потеря общественного доверия, сомнения в профессионализме и много чего еще. К тому же в последнее время "Спутник Азербайджана" стал подпевать редакции в Ереване. К примеру, бакинская редакция задается вопросом: "Почему Европа отказывается покупать больше газа из Азербайджана?"