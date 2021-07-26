The Guardian назвал главную проблему Facebook
Основной проблемой Facebook является ее генеральный директор Марк Цукерберг, пишет The Guardian.
Как отмечает газета, компания часто становится участником скандалов. Власти часто обвиняют ее в распространении дезинформации и погоне за прибылью. Причиной этих проблем, по версии The Guardian, является Марк Цукерберг, который не умеет управлять Facebook. «Мотивы этого странного человека непредсказуемы и не имеют ничего общего со здравым смыслом и логикой», — сообщило издание.