Azercell вновь провела акцию по сдаче крови

27 июля в головном офисе Azercell Telecom при организационной поддержке Общественного объединения федерации талассемии Азербайджана была проведена акция по сдаче крови с целью помощи детям, страдающим талассемией, гемофилией, а также лейкозом.

В акции, проводимой представителями Центрального банка крови, приняли участие большое количество сотрудников компании Azercell. Во время процедуры, которая проводилась с использованием профессионального медицинского оборудования, были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности доноров и медицинского персонала. Гематологи брали кровь у доноров после тщательного медицинского обследования. Собранная кровь будет направлена детям, зарегистрированным в отделении Центрального банка крови Национального центра гематологии и трансфузиологии и нуждающимся в переливании крови.

Цель акции – не только помочь детям, страдающим талассемией, гемофилией и другими наследственными заболеваниями крови, но и привлечь внимание общественности к этой социальной проблеме. Так как недостаток донорской крови, вызванный продолжительным карантинным режимом, а также жаркие летние месяцы могут оказать негативное влияние на гематологических пациентов, зависимых от трансфузии крови.

Акция, проведенная с общим участием сотрудников компании, является уже второй социальной инициативой в данной сфере. Еще в прошлом году, в течение первых месяцев введения карантинного режима, Azercell Telekom провел первую акцию по сдаче крови в своем офисе.