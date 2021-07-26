Число погибших при пожаре в Анталье выросло до трех

Число погибших при лесном пожаре в районе Манавгата турецкой провинции Анталья возросло до трех, говорится в сообщении управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

«Число погибших в результате пожаров в районе Манавгата выросло до трех. Еще 58 человек продолжают лечение», – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что при пожаре пострадали по меньшей мере 122 человека. Нанесен ущерб большому числу зданий, для проживания эвакуированных из зоны стихийного бедствии подготовлены 1,3 тыс. мест в общежитиях.