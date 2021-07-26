Сахиль Бабаев провел заседание Координационной комиссии

Согласно указу президента Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года «О создании и организации деятельности единых координационных центров по обращениям членов семей шехидов, военнослужащих, получивших ранения на войне, и лиц с инвалидностью», подготовлены паспорта (регламенты) по услугам, оказываемым в единых координационных центрах.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, об этом на первом заседании Координационной комиссии по государственным органам (структурам), которые будут оказывать услуги в единых координационных центрах, заявил председатель комиссии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

В комиссии представлены заместители руководителей 26 государственных органов, которые будут оказывать услуги по семи направлениям.

С.Бабаев подчеркнул, что указ главы государства является продолжением особого внимания и заботы о семьях шехидов и ветеранах. Согласно документу, к ним относятся труд, занятость, социальная защита, медико-социальная экспертиза и реабилитация, лечение, обследование и т.д. Услуги будут предоставляться из единого пространства, на основе принципов оперативности, прозрачности, вежливости, ответственности и гибкости.

Ведется последовательная работа по реализации поручений, данных указом. В центрах будут созданы необходимые условия для оказания соответствующих услуг сотрудникам государственных органов, а также обеспечена координация между информационными системами учреждений, которые будут оказывать услуги.

Министр отметил, что в центрах дружбы открыты единые координационные служебные окна, обеспечена предварительная подготовка в области информационных технологий для начала приема обращений, проведены презентации для соответствующих структур, связанные с организацией деятельности центров, ведется работа и по ряду других направлений.