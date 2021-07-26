ВС Турции не будут частью военной миссии в Афганистане

В случае сохранения присутствия в Афганистане ВС Турции не будут участвовать в военной миссии и прибегнут к силе лишь в целях самообороны. Как сообщает Anadolu, об этом заявила представитель Минобороны Турции Пынар Кара в четверг на брифинге в Анкаре.

Кара напомнила, что турецкие военные находятся на территории Афганистана уже 20 лет, а последние шесть лет занимаются охраной и управлением международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Представитель оборонного ведомства привлекла внимание к заявлению официальных лиц Турции о готовности продолжить миссию по управлению столичным аэропортом и после вывода войск НАТО из Афганистана.

«Обсуждения технического характера по вопросу вклада США и других стран в этот вопрос продолжаются. Любые договоренности по данному вопросу возможны лишь при соблюдении всех условий. Поэтому на данном этапе разглашение какой-либо более полной информации по этому вопросу неуместно. Решения пока не приняты, диалог продолжается», - сообщила Кара.