Записал Джейхун Наджафов, собкор 15:35

«Все разговоры о том, что Франция станет вооружать Армению, о возможных поставках в эту страну ПВО и прочее - чистой воды фантазия. Это немыслимо и недостижимо», - заявил haqqin.az американский аналитик Фонда Джеймстауна Владимир Сокор, комментируя заявления армянских политиков о том, что Париж готов оказать Еревану военную помощь, отправить войска в Карабах и др. Подобные предположения мировых СМИ и громогласные утверждения армянского истеблишмента появились после заявления посла Франции в Армении Джонатана Лакотта о том, что официальный Париж будет готов обсудить все заявки властей Армении в сфере обороны.

Однако, как считает В.Сокор, главным поводом для слухов о французской военной помощи Армении послужила предпринимаемая Эммануэлем Макроном политика «дружбы с Ереваном», обусловленная не чем иным, как предстоящими в будущем году президентскими выборами во Франции. «Все дело в том, что Макрон очень хочет получить голоса армянских граждан Франции. И это главная мотивация французского президента, чтобы заявлять о дружеском отношении к Армении. И все, что говорит по этому поводу Макрон, абсолютная политическая демагогия. У Франции нет никаких возможностей реализовать на практике какие бы то ни было сценарии поддержки, о которых разглагольствуют сейчас в Армении. Для Парижа поезд Южного Кавказа окончательно ушел, и французский президент ничего тут поделать не может. Франция полностью потеряла доверие всех игроков в южнокавказском регионе, включая и саму Армению. Ереван же в нынешнем его состоянии является «пленником» России еще больше, чем он был зависим от нее до 44-дневной войны. Никол Пашинян остался во власти только благодаря тому, что поклялся выполнить Трехстороннее соглашение от 10 ноября, осуществляя программу Москвы, в том числе по открытию железнодорожного сообщения через армянскую территорию. Кроме того, власть Пашиняна весьма уязвима перед армянской военной верхушкой. Она держится только на поддержке России, что и позволяет армянскому премьеру сдерживать собственных военных. Даже если бы он захотел заключить какую-то сделку с Макроном, ничего из этого не вышло бы. У Пашиняна слишком слабые позиции внутри страны, и при этом он очень зависит от Москвы», - утверждает эксперт. В то же время Сокор отмечает, что Франция потеряла доверие Азербайджана еще во время второй карабахской войны, когда Париж откровенно встал на сторону Еревана. Франция, констатирует Сокор, полностью дискредитировала себя в глазах Баку, когда приводила эфемерные аргументы, чтобы как-то оправдать Армению.