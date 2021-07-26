О заявлении армянских политиков, что Франция отправит войска в Карабах комментарий Владимира Сокора для haqqin.az
«Все разговоры о том, что Франция станет вооружать Армению, о возможных поставках в эту страну ПВО и прочее - чистой воды фантазия. Это немыслимо и недостижимо», - заявил haqqin.az американский аналитик Фонда Джеймстауна Владимир Сокор, комментируя заявления армянских политиков о том, что Париж готов оказать Еревану военную помощь, отправить войска в Карабах и др.
Подобные предположения мировых СМИ и громогласные утверждения армянского истеблишмента появились после заявления посла Франции в Армении Джонатана Лакотта о том, что официальный Париж будет готов обсудить все заявки властей Армении в сфере обороны.
Однако, как считает В.Сокор, главным поводом для слухов о французской военной помощи Армении послужила предпринимаемая Эммануэлем Макроном политика «дружбы с Ереваном», обусловленная не чем иным, как предстоящими в будущем году президентскими выборами во Франции.
«Все дело в том, что Макрон очень хочет получить голоса армянских граждан Франции. И это главная мотивация французского президента, чтобы заявлять о дружеском отношении к Армении. И все, что говорит по этому поводу Макрон, абсолютная политическая демагогия. У Франции нет никаких возможностей реализовать на практике какие бы то ни было сценарии поддержки, о которых разглагольствуют сейчас в Армении. Для Парижа поезд Южного Кавказа окончательно ушел, и французский президент ничего тут поделать не может. Франция полностью потеряла доверие всех игроков в южнокавказском регионе, включая и саму Армению. Ереван же в нынешнем его состоянии является «пленником» России еще больше, чем он был зависим от нее до 44-дневной войны. Никол Пашинян остался во власти только благодаря тому, что поклялся выполнить Трехстороннее соглашение от 10 ноября, осуществляя программу Москвы, в том числе по открытию железнодорожного сообщения через армянскую территорию. Кроме того, власть Пашиняна весьма уязвима перед армянской военной верхушкой. Она держится только на поддержке России, что и позволяет армянскому премьеру сдерживать собственных военных. Даже если бы он захотел заключить какую-то сделку с Макроном, ничего из этого не вышло бы. У Пашиняна слишком слабые позиции внутри страны, и при этом он очень зависит от Москвы», - утверждает эксперт.
В то же время Сокор отмечает, что Франция потеряла доверие Азербайджана еще во время второй карабахской войны, когда Париж откровенно встал на сторону Еревана. Франция, констатирует Сокор, полностью дискредитировала себя в глазах Баку, когда приводила эфемерные аргументы, чтобы как-то оправдать Армению.
«Это, к примеру, звучавшие из Парижа лживые заявления о якобы участии на стороне Азербайджана боевиков с Ближнего Востока. Эту фальшивку преднамеренно и постоянно повторяли президент Макрон и его дипломаты. Таким образом Париж потерял всякий авторитет не только у Баку, но и у Анкары. Я уверен, что у Макрона нет никаких намерений каким-то образом оказать Армении военную помощь и тем более послать войска, как это утверждают некоторые армянские политики. Он, в конце концов, президент ответственного государства и ответственный политик. Макрон может быть демагогом ради того, чтобы завоевать голоса армянских избирателей, но он не может быть таким безответственным, каким его хотят видеть в Армении. Все, что говорят армянские политики о французском оружии, ПВО, французских миротворцах и тому подобном - всего лишь ничем не подкрепленное желание националистов, политиканов и псевдоаналитиков, мечтающих о реванше», - не сомневается политолог.
Отказ Еревана открыть Зангезурский коридор Сокор объясняет стремлением Армении тянуть время с выполнением этого, да и других условий Трехстороннего соглашения. «Ереван вовсе не хочет новой войны, так как отлично понимает, что это будет хуже того разгрома, который случился с ним во вторую войну. Месяц назад сопротивление Пашиняна открытию Зангезурского коридора было обусловлено предвыборной кампанией в Армении. Но выборы прошли, он уже полномочный глава правительства, и вполне возможно, что теперь Пашинян хочет получить от России более выгодные условия, потому и тянет время», - предполагает эксперт.
«Премьер Армении хочет получить выгодные от России условия в экономическом, но самое главное - в политическом плане. В политическом плане Пашинян стремится снова вынести на повестку дня вопрос статуса Карабаха. Он хочет обсуждений по поводу границ бывшего Нагорного Карабаха, и какая часть территории может получить особый статус. Азербайджан исключил обсуждение вопроса о статусе Карабаха, как и само понятие Нагорный Карабах. Я это решение Баку полностью поддерживаю и всегда был противником предоставления какого-либо статуса Карабаху, кстати, как и статуса Приднестровью, Донецку или Луганску. Так вот Пашинян хочет сделать вопрос статуса Карабаха предметом переговоров и будет в этом деле искать поддержку со стороны Франции. Франция в дипломатическом плане может поднять этот вопрос, но только без всяких для себя рисков. Думаю, какое-то время Пашинян попытается оказывать давление на Москву и Париж с тем, чтобы вернуться к вопросу статуса Карабаха. И на этом пути сделать пункт Трехстороннего соглашения о Зангезурском коридоре предметом торга», - считает он.