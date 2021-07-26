Иран обеспокоен напряженностью на границе Азербайджана с Арменией

В Иране обеспокоены напряженностью на азербайджано-армянской границе и призвали обе стороны проявлять сдержанность и решать пограничные конфликты мирным путем. Как сообщает IRNA, об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Исламской Республики Саид Хатибзаде.

Согласно сообщению, представитель МИД ИРИ сожалеет в связи с гибелью и ранением нескольких человек с обеих стран.

Хатибзаде отметил, что Иран готов оказать любую помощь для скорейшего обеспечения устойчивого мира на Кавказе.