Особо опасный террорист ПКК хотел попасть в Европу, но оказался в Турции

Anadolu со ссылкой на источники в структурах безопасности Турции сообщает, что террорист под кодовым именем «Пиро Каркер» разыскивался по красному циркуляру Интерпола. Демир долгие годы орудовал в рядах ПКК в районах Хакурк, Гара и Кандиль на севере Ирака. В 2014 году перебрался в Сирию и начал преступную деятельность в рядах сирийского крыла ПКК, а затем вернулся в Ирак.

Террорист был задержан в результате операции MİT при попытке бегства в Европу и доставлен в Турцию.