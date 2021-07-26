Особо опасный террорист ПКК хотел попасть в Европу, но оказался в Турции
Особо опасный террорист ПКК Джимшит Демир задержан на севере Ирака в результате успешной операции Национальной разведывательной организации Турции (MİT).
Anadolu со ссылкой на источники в структурах безопасности Турции сообщает, что террорист под кодовым именем «Пиро Каркер» разыскивался по красному циркуляру Интерпола. Демир долгие годы орудовал в рядах ПКК в районах Хакурк, Гара и Кандиль на севере Ирака. В 2014 году перебрался в Сирию и начал преступную деятельность в рядах сирийского крыла ПКК, а затем вернулся в Ирак.
Террорист был задержан в результате операции MİT при попытке бегства в Европу и доставлен в Турцию.