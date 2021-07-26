Несколько отелей в курортном Мармарисе на западе Турции в четверг начали эвакуировать постояльцев в связи с угрозой безопасности, возникшей из-за лесного пожара. Об этом сообщило агентство Демирорен.

Число гостиниц, в которых проводится эвакуация, не приводится.

* * * 16:17

Лесной пожар произошел в еще одном туристическом районе Турции - окрестностях города Мармарис провинции Мугла.

Как сообщает АПА, огонь приблизился к туристическому району и пригороду Мармариса Ичмелер. Министр лесного и сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что для тушения пожара в лесной части Мармариса выделен один самолет, 5 вертолетов и 30 водных танкеров.

Посольство России в Турции на своей странице в Twitter отметило, что в тушении пожара также принимают участие 3 российских пожарных самолета БЕ-200.

Пожары продолжаются и в турецких провинциях Анталья, Адана, Кайсери, Османие, Мерсин. При пожаре в Манавгате (Анталья) погибли 3 человека.