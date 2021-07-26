За Пашиняном снова показалась тень Сороса Общее дело армянского премьера с американским миллиардером
Главный идеолог «цветных революций», американский финансист Джордж Сорос готовит очередную провокацию против Азербайджана.
Как известно, после революции в Армении и прихода к власти Никола Пашиняна в этой стране сформировалось правительство, сплошь состоящее из ставленников Фонда Сороса. Армения на сегодняшний день единственная страна, которая фактически напрямую управляется ставленниками американского миллиардера.
Ведущие российские СМИ неоднократно писали о том, что в Армении свободно действуют десятки неправительственных организаций, которые финансируются Фондом Сороса.
Накануне Армения прибегла к очередной военной провокации и, грубо поправ достигнутые договоренности, нарушила режим прекращения огня в направлении Кельбаджара. Армянские вооруженные силы обстреляли азербайджанские позиции, завязались локальные бои. Позже haqqin.az выяснил из дипломатических источников, что в ближайшие дни в Москве ожидался новый раунд переговоров. И вот буквально за считанные часы до нового судьбоносного соглашения Ереван сорвал переговоры при посредничестве России. Понятное дело, что находящаяся в разгромленном состоянии Армения не пошла бы самостоятельно на подобную самоубийственную провокацию – Пашиняну кто-то посоветовал нарушить хрупкое перемирие с Азербайджаном. Дальнейшее развитие событий проливает свет на грязные политические интриги.
Буквально сегодня армянские СМИ облетела новость о том, что Фонд «Открытое общество-Армения» (Фонд Сороса) и финансируемые им общественные организации призвали армянские власти обратиться в Совбез ООН в связи с эскалацией ситуации на границе с Азербайджаном.
«С учетом нарушения со стороны Азербайджана территориальной целостности Армении и периодических военных провокаций, Фонд призывает незамедлительно обратиться в Совбез ООН», — говорится в заявлении.
Кроме того, Фонд Сороса призывает власти обратиться в ОБСЕ с предложением направить в Армению специальную мониторинговую миссию «для объективной оценки ситуации в приграничных зонах». Такая мера, как утверждают авторы заявления, обеспечит безопасность жителей приграничных сел и поддержит усилия правительства, направленные на решение проблем безопасности.
В документе, под которым подписались десятки организаций, связанных с Соросом, говорится, что промедление в этих вопросах «приведет к необратимым последствиям».
Американский миллиардер перестал скрывать свое влияние на Армению. Ведь если раньше сохранялась хоть какая-то видимость самостоятельности пашиняновского правительства, то сегодня Сорос начал публично командовать своими марионетками. Очевидно, что идеолог «цветных революций» задумал очередную международную провокацию против Азербайджана, и не исключено, что в самое ближайшее время начнется новый виток давления на Азербайджан со стороны международных организаций.