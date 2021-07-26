Бюро М.С. haqqin.az 16:34

Главный идеолог «цветных революций», американский финансист Джордж Сорос готовит очередную провокацию против Азербайджана. Как известно, после революции в Армении и прихода к власти Никола Пашиняна в этой стране сформировалось правительство, сплошь состоящее из ставленников Фонда Сороса. Армения на сегодняшний день единственная страна, которая фактически напрямую управляется ставленниками американского миллиардера.

Ведущие российские СМИ неоднократно писали о том, что в Армении свободно действуют десятки неправительственных организаций, которые финансируются Фондом Сороса. Накануне Армения прибегла к очередной военной провокации и, грубо поправ достигнутые договоренности, нарушила режим прекращения огня в направлении Кельбаджара. Армянские вооруженные силы обстреляли азербайджанские позиции, завязались локальные бои. Позже haqqin.az выяснил из дипломатических источников, что в ближайшие дни в Москве ожидался новый раунд переговоров. И вот буквально за считанные часы до нового судьбоносного соглашения Ереван сорвал переговоры при посредничестве России. Понятное дело, что находящаяся в разгромленном состоянии Армения не пошла бы самостоятельно на подобную самоубийственную провокацию – Пашиняну кто-то посоветовал нарушить хрупкое перемирие с Азербайджаном. Дальнейшее развитие событий проливает свет на грязные политические интриги. Буквально сегодня армянские СМИ облетела новость о том, что Фонд «Открытое общество-Армения» (Фонд Сороса) и финансируемые им общественные организации призвали армянские власти обратиться в Совбез ООН в связи с эскалацией ситуации на границе с Азербайджаном.