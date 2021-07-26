Депутат Фазиль Мустафа: «Боевые действия приведут к еще большему разгрому армянской армии»

Как сказал депутат haqqin az, азербайджанская армия, несомненно, подавит все огневые точки противника, и армяне должны отдавать себе отчет в том, что ответный удар азербайджанских вооруженных сил приведет к еще большим, практически невосполнимым потерям в их армии.

«Нынешние обстрелы и провокации армян в Кельбаджаре дают повод Азербайджану продемонстрировать, что любые боевые действия со стороны Еревана приведут к еще большему разгрому армянской армии», - убежден депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

«Ереван вовсе не хочет новой крупномасштабной войны, а стремится привлечь внимание мировой общественности к Карабаху, - подчеркивает депутат. - Обратите внимание, накануне одна из лидеров сепаратистов - Мане Тандилян заявила, что в карабахском регионе проживают 120 тысяч армян. Такое откровенно лживое заявление преследует цель получить побольше денег от западных стран якобы для поддержки армян в Карабахе. А то, что США и ЕС выделили определенную финансовую помощь Еревану, говорит о том, что Запад действительно настроен на поддержку Армении. Показательно, что посол США в Азербайджане не поехал на мероприятие в Шушу, а вот американский посол в Ереване посетила армянские позиции в Зангезуре и оттуда наблюдала за нашими позициями в Кельбаджаре. Это говорит о том, что внешние силы могут подтолкнуть Армению на определенные действия».

Обстрелы азербайджанских позиций со стороны армян, уверен депутат, это политический саботаж Еревана, который должен выполнить все условия Трехстороннего соглашения от 10 ноября.

Вместе с тем парламентарий не исключает, что сам Никол Пашинян, в принципе, готов к открытию Зангезурского коридора и осуществлению других пунктов соглашения. Но вопрос в том, как все это будет воспринято населением Армении. Премьер понимает, какими тяжелыми последствиями может обернуться для Армении невыполнение принятых обязательств. Однако Пашинян пока недостаточно укрепил свою власть, и ему приходится действовать с осторожностью.

«Также вполне возможно, что за провокациями на армяно-азербайджанской границе стоит армянский генералитет, который до выборов выдвинул Пашиняну определенный ультиматум», - считает депутат.