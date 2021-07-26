В Азербайджане за минувший день выявлено 615 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 181 пациент клиник выписан после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались пять человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 342 548 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 332 574 человека благополучно прошли лечение, 5019 пациентов клиник скончались. Лечение 4 955 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране проведено 4 014 073 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10 423 - за минувшие сутки.