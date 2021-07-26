Сахиба Гафарова и спикеры парламентов Турции и Пакистана в Шуше фото
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп и председатель Национальной ассамблеи Пакистана Асад Кайсер совершили поездку в Шушу.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса, сперва гости прибыли к расположенной в Шуше мечети Саатлы. Эта мечеть была разрушена в период армянской оккупации. В настоящий момент здесь идут восстановительные работы.
Спикеры парламентов и члены делегаций посетили Городскую площадь, осмотрели расстрелянные армянами памятники выдающимся азербайджанцам, разрушенный армянами дом Хуршидбану Натаван, побывали на Джыдыр Дюзю.