Лидер Китая может быть смещен? слет партийной верхушки в Бэйдайхэ
Каждый год, в августе, нынешние и ушедшие в отставку партийные лидеры Китая собираются на морском курорте Бэйдайхэ, чтобы негласные партийные линии по наиболее резонансным и важным для КНР вопросам. А главное – согласовать кадровые назначения в высших эшелонах власти Китая.
Точное время подобного рода партийных встреч и состав их участников никогда не афишируются. И догадаться, что партийные «посиделки» в Бэйдайхэ начались, можно только по косвенным признакам: по многодневному отсутствию упоминания лидера страны и высших должностных лиц в передовицах новостей, по повышенным мерам безопасности и перекрытию дорог в этом курортном городе в конце июля — начале августа. И по появлению на его улицах «туристов в штатском» - крепких молодых людей с короткими стрижками, цепким взглядом и военной выправкой.
Традицию летних слетов китайской партийной элиты в Бэйдайхэ, курортном местечке в 300 километрах от Пекина, заложил еще Мао Цзэдун. «Великий кормчий» увлекался плаванием, но совмещал этот вид досуга с делами государственной важности. Для чего и созывал каждый год на берега Бохайского залива Желтого моря верхушку политического руководства КНР и видных партийцев: отдохнуть, поплавать, позагорать - и на свежие головы обсудить важнейшие вопросы, выработав по ним то или иное коллективное решение.
Мао Цзэдун покинул этот мир, но традиция осталась. Более того, приросла новой – с 2013 года, когда Си Цзиньпин стал не только генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая, но и председателем КНР, ни одна встреча в Бэйдайхэ не комментируется в зарубежных масс-медиа иначе, чем через призму возможного отстранения его от власти некими «анонимными, но влиятельными силами в партийных кругах».
Семь лет крутилась эта подзаезженная пластинка с песней:
«Вы слыхали, Си Цзиньпина ведь снимают!
За оппортунизм, вождизм и за дебош.
А генсеком назначат Ли Кэцяня. Это плохо,
Потому что он на Берию похож».
Не обошлось без подобных спекуляций и на этот раз. Правда, и тональность в западной прессе поменялась. Сегодня мало кто сомневается в том, что председатель Си пойдет на третий срок. А вот премьер Ли Кэцянь в 2023 году, скорее всего, покинет свой пост. И в качестве его возможного преемника называют партийного секретаря Чунцина Чэнь Миньэра, секретаря шанхайской парторганизации Ли Цяня и партийного секретаря Гуандуна товарища Ли Си.
Как оно будет на самом деле – не предскажет никто. Это на партийных форумах члены Центрального комитета Компартии Китая и члены Политбюро выглядят как монолитный строй людей, одинаково одетых в черные костюмы и белые сорочки, что усиливает впечатление безликой сплоченной партийной массы. В действительности же внутри этого замкнутого круга, получить достоверную информацию из которого совершенно невозможно, партийную тайну они хранить умеют, кипят жаркие дискуссии.
Нет, не о том, верна ли генеральная линия, здесь наблюдается полный консенсус. А о том, какие пути ее реализации являются наиболее оптимальными. По крайней мере два раза за этот год Си Цзиньпин намекал на наличие в партийных кругах оппозиции его курсу. 12 мая в северных китайских провинциях были арестованы нескольких видных маоистов и членов маоистских организаций, по сути ветеранских объединений, которые традиционно считаются «хранителями идеалов революции».
А 1 июня ЦК КПК издал указания по усилению надзора за руководящими должностными лицами. В особенности за теми из них, кто поднялся на высшие посты в эпоху господства фракции Цзян Цзэминя (с 1997 по 2012 год) и в первые годы правления Си Цзиньпина, когда он еще был «первым среди равных».
Но это уже добивание оппозиции. А отдельные выпады в отношении Си Цзиньпина со стороны его политических оппонентов – это оппозиции агония. Времена, когда они еще могли сместить председателя Си, прошли и не вернутся. Партийное большинство поддерживает именно его, а государственный аппарат был жестко взнуздан в ходе антикоррупционной кампании, которая и не думает затихать.
Так что нынешний неформальный партийный форум в Бэйдайхэ станет еще одним подтверждением того, что смены власти на партийном и государственном Олимпе Китая ожидать не стоит.