Шэн Сию, специально для haqqin.az 17:14

Каждый год, в августе, нынешние и ушедшие в отставку партийные лидеры Китая собираются на морском курорте Бэйдайхэ, чтобы негласные партийные линии по наиболее резонансным и важным для КНР вопросам. А главное – согласовать кадровые назначения в высших эшелонах власти Китая. Точное время подобного рода партийных встреч и состав их участников никогда не афишируются. И догадаться, что партийные «посиделки» в Бэйдайхэ начались, можно только по косвенным признакам: по многодневному отсутствию упоминания лидера страны и высших должностных лиц в передовицах новостей, по повышенным мерам безопасности и перекрытию дорог в этом курортном городе в конце июля — начале августа. И по появлению на его улицах «туристов в штатском» - крепких молодых людей с короткими стрижками, цепким взглядом и военной выправкой.

Традицию летних слетов китайской партийной элиты в Бэйдайхэ, курортном местечке в 300 километрах от Пекина, заложил еще Мао Цзэдун. «Великий кормчий» увлекался плаванием, но совмещал этот вид досуга с делами государственной важности. Для чего и созывал каждый год на берега Бохайского залива Желтого моря верхушку политического руководства КНР и видных партийцев: отдохнуть, поплавать, позагорать - и на свежие головы обсудить важнейшие вопросы, выработав по ним то или иное коллективное решение. Мао Цзэдун покинул этот мир, но традиция осталась. Более того, приросла новой – с 2013 года, когда Си Цзиньпин стал не только генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая, но и председателем КНР, ни одна встреча в Бэйдайхэ не комментируется в зарубежных масс-медиа иначе, чем через призму возможного отстранения его от власти некими «анонимными, но влиятельными силами в партийных кругах». Семь лет крутилась эта подзаезженная пластинка с песней: «Вы слыхали, Си Цзиньпина ведь снимают! За оппортунизм, вождизм и за дебош. А генсеком назначат Ли Кэцяня. Это плохо, Потому что он на Берию похож». Не обошлось без подобных спекуляций и на этот раз. Правда, и тональность в западной прессе поменялась. Сегодня мало кто сомневается в том, что председатель Си пойдет на третий срок. А вот премьер Ли Кэцянь в 2023 году, скорее всего, покинет свой пост. И в качестве его возможного преемника называют партийного секретаря Чунцина Чэнь Миньэра, секретаря шанхайской парторганизации Ли Цяня и партийного секретаря Гуандуна товарища Ли Си.