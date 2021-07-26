В Турции накажут виновных в поджогах лесов

"Начато всестороннее расследование причин возгорания. Ответственные за попытки причинить вред нашей природе и лесам в ближайшее время ответят за это. Мы молимся за героев, сражающихся с пожарами. Все возможности нашей страны мобилизованы для борьбы с бедствием", - написал Алтун в Twitter.

Как заявил ранее в четверг министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармариса. По сообщению телеканала NTV, власти приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар.