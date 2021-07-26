Лига конференций: «Карабах», «Сумгаит» и «Кешля» в борьбе за выход в 3-й раунд

В 20:00 в Сумгаите на стадионе «Капитал Банк Арена» местный одноименный клуб примет сербские «Чукарички». Неделю назад в Белграде команды сыграли вничью 0:0. Судить сегодняшнюю игру будет бригада арбитров из Дании во главе с Йоргеном Бурхардтом.

Сегодня сразу три азербайджанских клуба проведут ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

В это же время в Баку на стадионе «ASK Арена» «Кешля» примет «Сочи». В первом матче россияне выиграли со счетом 3:0. Судить ответную игру будет белорус Виктор Шимусик.

А в 21:00 по бакинскому времени в израильском Ашдоде «Карабах» выйдет на ответный матч с местной командой. В Баку соперники сыграли вничью 0:0. Встречу будет обслуживать Новак Симович из Сербии.

«Карабах» в случае успеха сыграет в 3-м раунде с победителем пары «Влажния» (Албания) - «Лимассол» (Кипр). В первом матче на Кипре хозяева выиграли 1:0.

«Сумгаит», если пройдет «Чукарички», сыграет с сильнейшим в противостоянии «Марибор» (Словения) - «Хаммарбю» (Швеция). В Швеции «Хаммарбю» победил 3:1.

Ну а победитель пары «Кешля» - «Сочи» сыграет либо с сербским «Партизаном», либо со словацкой «Дунайска Стредой». В Белграде «Партизан» выиграл 1:0.