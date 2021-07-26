В Катаре впервые пройдут парламентские выборы

Эмир Катара шейх Тамим бин Ахмад аль-Тани одобрил закон о проведении первых в истории государства парламентских выборов. В октябре 2021 года гражданам предстоит избрать 30 из 45 членов Совета шуры. Остальные будут по-прежнему назначаться монархом. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Согласно закону, обязанности депутатов останутся неизменными. Им предстоит одобрять политику правительства, утверждать бюджет, а также осуществлять парламентский контроль за исполнительной властью.

Территория государства будет поделена на 30 избирательных округов, каждый из которых будет представлен в совете одним депутатом. Правом избирать будут обладать граждане старше 18 лет, а правом быть избранным – старше 30 лет.