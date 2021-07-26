Минобороны Турции выступило с заявлением в связи с провокациями Армении на границе с Азербайджаном

В рамках поддержки азербайджанской армии инженерно-саперными подразделениями Вооруженных сил Турции было очищено от мин 344 тысячи 409 квадратных метров территории в освобожденных от армянской оккупации регионах. Как сообщает haqqin.az, об этом сегодня на брифинге сообщила офицер по связям с общественностью и прессе Министерства национальной обороны Турции майор Пинар Кара.

«Вооруженные силы Турции в рамках двусторонних соглашений о военном сотрудничестве с братской страной продолжают оказывать поддержку модернизации и учебной деятельности Вооруженных сил Азербайджана. ВС Турции и ВС Азербайджана в совместных учениях демонстрируют, что способны выполнять все задачи, которые будут поставлены перед их профессиональным личным составом», - сказала Пинар Кара.

Затем представитель Министерства обороны Турции напомнила о событиях последних дней на азербайджано-армянской границе. Она сказала, что в результате провокаций армянской стороны погиб военнослужащий азербайджанской армии, двое получили ранения. Она отметила, что на эти провокации был дан ответ.

«В последнее время наблюдается рост провокаций с армянской стороны. Эти события свидетельствуют о том, что армянская сторона не проявляет конструктивного отношения к усилиям уважаемого президента Алиева, направленным на мир после победы Азербайджана. На фоне агрессивного поведения Армении в регионе, мы еще раз подчеркиваем, что находимся на стороне наших азербайджанских братьев в их справедливой борьбе, и мы хотим заявить, что в соответствии с концепцией «два государства, одна нация» посредством образования, военной помощи и консультационной деятельности мы будем и впредь оставаться на стороне наших азербайджанских братьев», - сказала Пинар Кара.