В Экваториальной Гвинее военнослужащих Франции обвинили в провокации

Вертолет Франции с военными на борту без разрешения приземлился на территории Экваториальной Гвинеи в районе города Бата. Об этом сообщила в четверг государственная радиостанция африканской страны TVGE.

"Гвинейские власти не исключают, что речь идет о военном инциденте в результате шпионской операции и провокации со стороны Парижа", - подчеркнула радиостанция. Она отметила, что французские военные находятся в центральном полицейском участке Баты.

В свою очередь региональная новостная служба Africanews передала, что на борту вертолета находились шестеро военнослужащих Франции. Согласно полученной ею информации, вертолет типа Fennec, на котором не было вооружения, осуществлял перелет из Камеруна в Габон с логистической миссией. У него 28 июля в районе города Бата закончилось топливо и пилоты совершили экстренную посадку. В столице Габона Либревиле находится французская база.