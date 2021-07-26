За последние две недели на Кубе умерли шесть генералов
Шесть высокопоставленных военных Кубы умерли за последние две недели на Кубе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение страны, во вторник умер один из участников борьбы с режимом Фульхенсио Батисты в 50-х годах прошлого века Хильберто Антонио Кардеро.
Отмечается, что тело военного было кремировано, о причинах смерти не сообщается. Кардеро в 1957 году присоединился к революционным силам и сражался под руководством Рауля Кастро.
С 18 июля по официальным каналам сообщалось о смерти еще пятерых военных: главы восточного подразделения армии Кубы генерал-майора Аугустина Пеньи, бригадного генерала Марсело Вердесии Пердомо, депутата парламента Кубы генерал-майора Рубена Мартинеса Пуэнте, а также воевавшего под командованием Эрнесто Че Гевары бригадного генерала Мануэля Эдуардо Ластреса и одного из основателей революционного "Движения 26 июля" бригадного генерала Армандо Чоя Родригеса.