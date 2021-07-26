Делегация во главе с губернатором штата Оклахома (США) Кевином Ститтом посетила освобожденный от оккупации Зангиланский район.



Отметим, что президент Ильхам Алиев 7 июля подписал указ о новом делении Азербайджанской Республики на экономические районы, согласно которому Зангиланский район вошел в Восточно-Зангезурский экономический район.



В ходе поездки, организованной Министерством сельского хозяйства, члены делегации ознакомились с работой, проделанной в рамках проекта «умное село».

Делегация штата Оклахома находится с визитом в Азербайджане по приглашению Минсельхоза. В состав делегации, возглавляемой губернатором Кевином Ститтом, входят генерал-майор Национальной гвардии США, генерал-адъютант штата Майкл Томпсон, бригадный генерал Джон Харрисон и другие официальные лица. В ходе визита делегация провела многочисленные встречи в Баку, посетила Гаджигабульский, Гобустанский и Зангиланский районы.