Facebook и YouTube решили по-новому зарабатывать на пользователях

Предполагается, что по объему продаж за год этот сектор в США вырастет до 50 миллиардов долларов по сравнению с нынешними 36 миллиардами. Успех социальной коммерции обусловлен отчасти тем, что товары предлагаются пользователям на основании их интересов, причем и продажи также генерируют данные, которые можно будет в дальнейшем использовать при рекламе.

Социальные сети Facebook, YouTube и Twitter интенсивно вкладываются в новый способ нарастить доходы, пишет Reuters. Компании решили заработать на так называемой социальной коммерции — речь идет о покупках, которые пользователи могут совершать в соцсетях.

Гонка за данные пользователей становится все более напряженной, учитывая, что недавно Apple ограничила для технологических компаний возможность отслеживать данные владельцев iPhone и предлагать персональную рекламу, объясняют эксперты по рекламе. Facebook запустил сервис для магазинов в разгар пандемии, позволив брендам продавать товары прямо через Facebook и Instagram. Специалисты замечают, что спрос на онлайн-шоппинг, вероятно, будет расти и после отмены коронавирусных ограничений.

TikTok тестирует возможность шопинга в прямом эфире вместе с отдельными британскими компаниями — пользователи смогут купить одежду, пока блогер будет в реальном времени показывать ее на видео. Twitter 28 июля объявила, что начнет тестировать возможность продаж через профили брендов. YouTube хочет интегрировать магазины непосредственно в свою платформу, рассказали там 27 июля.

При этом такие компании, как Facebook и Google, могут столкнуться с затруднениями в своей работе в целом на фоне ограничений, которые следуют из указа президента США Джо Байдена. Он решил затруднить для них поглощения других компаний, чтобы поддержать конкуренцию в секторе. Помимо этого, технологических гигантов в мире в целом затронет и введение минимальной ставки корпоративного налога, которое поддержали государства по всему миру.