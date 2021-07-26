Ученые выявили способность «лямбда»-штамма коронавируса скрываться от иммунитета

Японские биологи обнаружили, что «лямбда»-штамм коронавируса обладает повышенной заразностью, а также может скрываться от иммунной системы организма. Результаты исследования ученых опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv, пишет «Газета.ру».

«Лямбда»-штамм коронавируса сейчас активно распространяется по многим странам Южной Америки, однако история его появления и его свойства оставались загадкой для вирусологов. Нам удалось показать, что мутации, характерные для этой вариации SARS-CoV-2, защищают вирус от действия антител и делают при этом его более заразным», — пишут исследователи.

Ученые изучили каким образом «лямбда»-штамм COVID-19 проникает в культуры клеток и установили, что данный вариант коронавирусной инфекции по уровню активности заражения клеток находится примерно на одном уровне с индийским «дельта»-штаммом. При этом он в значительной степени превосходит британский «альфа»-штамм, южноафриканский штамм и более ранние вариации вируса.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что организация зафиксировала распространение «лямбда»-штамма коронавирусной инфекции более чем в 30 странах.