О чем говорили глава МИД Азербайджана и спецпредставитель Евросоюза

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны обменялись мнениями относительно реализации трехсторонних заявлений и текущей ситуации в регионе. Специальный представитель ЕС выразил обеспокоенность в связи с напряженностью на границе двух государств.

C.Байрамов сообщил, что в последние дни со стороны Армении в приграничных районах были совершены провокации, в результате которых 23 июля погиб один азербайджанский военнослужащий, а 28 июля были ранены двое наших военнослужащих. До сведения противоположной стороны было доведено, что Вооруженные силы Азербайджана осуществляют ответные меры на эти военные провокации и обеспечивают охрану международных границ Азербайджана.

Было подчеркнуто, что Армения должна положить конец такому безответственному поведению и соблюдать взятые на себя обязательства.

Было доведено до сведения специального представителя ЕС, что Азербайджан не заинтересован в напряженности на границе и выступает за дипломатическое решение этих вопросов.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.