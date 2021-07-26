Налет на пункт обмена валюты в центре Еревана

Вооруженное нападение на пункт обмена валюты совершено в четверг в центре Еревана, сообщили в пресс-службе Следственного комитета страны.

"Несколько человек ворвались 29 июля в пункт выдачи кредитов и обмена валют на улице Амиряна в Ереване и, угрожая боевой гранатой, потребовали отдать им деньги. Встретив сопротивление, они обратились в бегство", - говорится на сайте СК.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статьям "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия" и "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ". Максимальная санкция по ним предусматривает 10 лет лишения свободы.

"На месте происшествия обнаружены маска одного из нападавших и боевая граната. Опрошен ряд лиц, в том числе пострадавший и свидетели. Назначены экспертизы", - заявили в СК.