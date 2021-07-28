Случилось землетрясение, где шли бои между Азербайджаном и Арменией

В Гегаркуникской области (Басаркечарский район, граничит с Кельбаджаром – ред.) Армении произошло землетрясение.

Как сообщает МЧС страны, в 3 км от села Шоржа Гегаркуникской области произошло землетрясение магнитудой 3.6. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км, сила толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.

Землетрясение ощущалось в Севане, Гаваре и Чамбараке силой 3 балла, в селе Шогакат – 4 балла, в городе Абовян – 2 балла, а также в селе Айгедзр – 2 балла.

Отметим, что в последние дни на этом участке государственной границы армянская сторона обстреливала позиции азербайджанских войск. Провокации армянской стороны пресекаются подразделениями ВС Азербайджана.