Главный тренер «Сумгаита» о вылете из Лиги конференций

«Благодарю болельщиков за такую поддержку. К сожалению, мы не смогли выиграть. Очень простые голы пропустили в начале матча, и соперник почувствовал уверенность. Мы готовились к таким атакам. Пропустили в ситуации, которую ожидали. Потом был пенальти, и после 0:2 переломить игру уже не удалось. Возможно, если бы забили один гол, то смогли бы изменить ситуацию.

Мы с большим трудом вышли в еврокубки, заняв 3-е место в чемпионате. Команда прогрессирует, хотим, чтобы ошибок не было, но нужен опыт. Это был большой опыт для наших игроков. Но такого соперника можно было пройти. Если бы не быстрые голы…

Это не значит, что мы будем падать духом. Если хотим снова выйти в еврокубки, надо успешно сыграть в чемпионате. Нас ждет длинный марафон.

Важно усилить состав. Будем работать над этим. У нас есть слабости на некоторых позициях. Но отсутствие трансферов - не причина поражения. Мы смогли сохранить наш состав. Многим футболистам были предложения.

Мы хотим развития игроков, привлечения молодых из местной академии. Мы не будем заполнять состав легионерами. Мы развиваем игроков, а потом им приходят предложения из «Нефтчи» и других команд.

В футболе можно много говорить до игры, но матч развивается так, что сложно предсказать. Мы хорошо начали, но пропустили на контратаке и все пошло не так.

Я мог бы выбрать другую тактику, но хотелось, чтобы футболисты играли в футбол. К тому же игра на 0:0 не гарантирует, что мы не пропустим».