Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 23:05

Два месяца назад президент США Джо Байден сообщил соотечественникам радостную весть: борьба с коронавирусом идет столь эффективно, число заражений так быстро снижается, что все могут снять маски. «Ура!» - закричали поданные, смертельно уставшие от масок, от всякого рода социальных дистанций и локдаунов. Но недолго музыка играла. Теперь президент намерен резко изменить свой призыв. До конца недели, как ожидается, он объявит о том, что всем государственным служащим – а их, ни много, ни мало, 4.5 миллиона человек следует вновь надеть маски. О—оопс!

И Белый дом при нынешнем президенте, в отличие от предыдущего руководителя, показывает нации пример. Президент, встречающий иностранных лидеров, а также оппозиционных деятелей - в маске, вице-президент Камала Харрис на встрече с представителями индейских сообществ Америки - в маске, все репортеры, присутствующие на пресс-конференциях в главном особняке страны поголовно в масках. Байден весной обещал, что к Национальному празднику США - Дню независимости, который отмечается 4 июля будет вакцинировано 70 процентов граждан. Но к началу августа две дозы получили 49.3 процента населения, это 163.6 миллиона человек. Немало, конечно, но до вожделенного уровня еще далеко, и не ясно, сумеет ли Америка его достичь к концу года. А между тем в США уже 611 тысяч умерших и 34 701 000 зараженных. Кривая заражений в последние недели вновь взметнулась вверх. Причин этому, считают эксперты – две. Первая давняя — нежелание делать вакцинацию отдельных групп населения, которые считают себя убежденными «антипрививочниками» по неким моральным или прочим убеждениям. Часто это — республиканцы, которые копируют манеру поведения бывшего президента и своего кумира Трампа, который не носит маску и не соблюдает никаких дистанций. А недавняя причина — вовсе угрожающая. Выясняется, что разрекламированная вакцина Pfizer часто не «пробивает» самый опасный штамм коронавируса - «дельту». И в результате вакцинированные заболевают вновь. И, более того, как говорит директор Центра по контролю и предупреждению заболеваний Рошель Валленски, «даже если у вакцинированных людей есть лишь легкие симптомы заболевания, например, покашливание, они могут представлять собой значительную угрозу окружающим». По ее словам, "вариант "дельта" каждый день демонстрирует намерение нас перехитрить». Добавим к этому, что в настоящий момент заражения штаммом "дельта" составляют 83% всех случаев COVID-19 в США.

Словом, обещанного президентом Байденом «лета радости» не получилось. В последние дни страну охватила паника. Многие спрашивают: что делать, если с ковидом не удастся справиться никогда, как дальше жить? Тревогу американцев подогревает и то, что Центр по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) отказывается публиковать данные о том, насколько штамм «дельта» опасен для уже вакцинированных. «Где статистика, - спрашивают его ученые, - покажите нам данные». А в ответ - тишина. Еще большее смятение в умах вызывает откровение главного инфекциониста страны, ставшего известным на весь мир доктора Энтони Фаучи, который заявил недавно, что «страна движется в неправильном направлении». Но каково правильное направление, он так и не прояснил. По словам влиятельного издания Politico, «возрождение вируса серьезно угрожает и восстановлению американской экономики». Об этом говорит, например, тот факт, что в последнюю неделю еще 419 тысяч американцев зарегистрировались на бирже труда в качестве безработных, а это намного больше, чем Министерство труда предсказывало на нынешнее лето еще в мае. 42 миллиона студентов, получивших кредиты на учебу, должны будут начать выплачивать по счетам в октябре этого года. Если Байден не продлит им мораторий на выплаты, который был введен в стране в начале года, двум третям учащихся будет крайне трудно это сделать. Один из трех взрослых американцев не имеет достаточно сбережений на «черный день», и это несмотря на 5 триллионов долларов, которые начиная с марта 2020 года Конгресс выделил в качестве экономических стимулов.