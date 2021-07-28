Число случаев COVID-19 в Турции выросло за месяц в пять раз

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в четверг 22 161, увеличившись с начала июля в пять раз, сообщил Минздрав страны.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться.

"Сегодня сделано 261 198 тестов, выявлен 22 161 новый случай COVID-19, умерли 60 человек", - говорится в сообщении.

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 40 миллионов граждан, две дозы – более 25 миллионов.