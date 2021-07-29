Медики извлекут посторонний предмет из ноги первой леди США

Специалисты Национального медицинского центра имени Уолтера Рида извлекут посторонний предмет из стопы первой леди США Джилл Байден, ее супруг Джо Байден во время процедуры будет находиться рядом, сообщил Белый дом.

"В прошлые выходные... первая леди наступила на пляже на предмет, который засел в ее левой стопе. Сегодня она пройдет процедуру по извлечению этого предмета в Национальном медицинском центре имени Уолтера Рида. Президент будет находиться с ней", - сообщил Белый дом.

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