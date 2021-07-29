Британские ученые рассказали, как сохранять острый ум до старости

Процесс ухудшения когнитивных способностей можно затормозить благодаря полезным веществам в овощах и фруктах, рассказали ученые из Гарварда.

Снижение когнитивных способностей может приводить к деменции и начинается уже в 20-30 лет, но до 70 почти не заметно, говорится в статье в журнале Neurology. Специалисты по питанию провели исследование с участием около 75 тыс. человек и выяснили, что для тех, кто употреблял около 600 мг флавоноидов в день, риск снижения когнитивных способностей сокращался на 20%.

Флавоноиды обладают антиоксидантными свойствами и способны улучшать кровоснабжение мозга, а также устранять воспалительные процессы в организме. В частости, в 100 граммах клубники содержится около 180 мг флавоноидов, а в яблоке — около 113 мг. Таким образом, достаточное потребление овощей и фруктов может улучшить работу мозга.