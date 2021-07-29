Сопредседатели полагают, что Агдам все еще у армян. А Мамедъяров - министр странные мужики из Минска
Минская группа ОБСЕ подала голос из прошлого. Хриплый голос застенчивых и потерявших работу дипломатов хлестнул по ушам негромко, но неприятно. Скучные сопредседатели растерявшей на перепутье времен свой мандат Минской группы обеспокоились эскалацией напряженности на границе Азербайджана с Арменией и навязчиво предлагают свои посреднические услуги. Что в первую очередь привлекло наше внимание? Так это новое лицо в ряду сопредседателей. Российский сопредседатель Игорь Попов – бывший посол великой державы в Мозамбике ушел в отставку в связи с истечением срока диппригодности. Место Попова занял некий Игорь Ховаев – бывший посол России в государстве Маршалловы Острова с населением в 55 тысяч микронезийцев. Ховаев, как и свой предшественник, получил предпенсионную должность.
Но мудрее всех поступил Попов, оставив после завершения карабахского конфликта дипломатическую работу. Попов подал хороший пример своему американскому коллеге Эндрю Шеферу и французскому дипломату Стефану Висконти. И им с недавних времен пора на покой. Эти господа дипломаты потеряли характерное для вменяемых людей чувство реальности и способность адекватного оценивания ситуации.
Шефер и Висконти призвали Азербайджан и Армению полностью выполнить свои обязательства, вытекающие из Трехстороннего соглашения от 9 (10) ноября. Хотя сразу же после подписания Московского соглашения господа-посредники под диктовку своих правительств взяли под сомнение легитимность трехстороннего формата урегулирования при посредничестве России. И всячески старались вернуть постконфликтное урегулирование в рамки умерщвленной армянским премьером Н.Пашиняном за год до начало войны пресловутой Минской группы.
Кто, как не Пашинян, саботировал, а затем и стал торпедировать Минский процесс, открыто заявив, что ему не о чем говорить с Азербайджаном? Карабах – это Армения и точка, - провозгласил армянский премьер-министр. Минская группа не сумела вернуть Армению за стол переговоров. Тем самым упустив последнюю возможность спасти ситуацию и предотвратить военный сценарий. Сопредседатели проявили обычную индифферентность и попустительство. Результаты налицо – Азербайджан поднял упавший на улицу мандат Минской группы и собственноручно исполнил рекомендованные ОБСЕ мадридские принципы.
Что же в настоящее время может послужить предметом переговоров с Арменией? Сопредседатели предлагают какую-то витиевато структурированную повестку. Позвольте, но единственной повесткой на переговорах были мадридские принципы. А их Азербайджан исполнил. О чем говорить? О деоккупации 5 районов? Об освобождении Кельбаджара и Лачина? О возвращении азербайджанцев в Шушу? А может, о размещении контингента миротворцев? Мадридские принципы – дежавю! Это какой-то привет из вчерашнего дня. Голос из прошлого. Для полного счастья не хватает одного Эльмара Мамедъярова…
Три взрослых мужика надув щеки, рассуждают о каких-то предусловиях, приоритетах и эгиде… В то время, когда карабахская проблема разрешена. И об этом открыто заявляют как минимум два президента – России и Азербайджана.
Здесь мы имеем дело с каким-то нарушением поведенческой психологии, неадекватным восприятием окружающей действительности и иррациональным мышлением. Мужики, вы чё курили? Отсыпьте!
Больше всего поражает второе счастье, то есть наглость французской дипломатии. Неужели Макрон и его дипломатия допускают мысль, что после всего произошедшего Азербайджан примет посредничество государства, которое на законодательном уровне взяло под сомнение его территориальную целостность? Франция обвиняет Азербайджан в агрессии, военных преступлениях, вовлечении в конфликт сирийских боевиков, нарушении международного права… И после всех этих оскорбительных заявлений, прозвучавших из уст президента и главы внешнеполитического ведомства, Франция предлагает Азербайджану свое посредничество для урегулирования споров с Арменией? А понимает ли Париж, что такое посредничество? И в чем выражается миссия третьей стороны? Если американцы хотя бы сохранили внешнее приличие и показной нейтралитет, то Макрон перенес Елисейский дворец в Ереван. В азербайджанском общественном сознании фамилия госконца Д Артаньяна приравнена к фамилии галантерейщика Пашиняна. Какое посредничество?
Минская группа заявила, что готова организовать прямые двусторонние переговоры между Азербайджаном и Арменией. Но эти переговоры протекают и не останавливаются с 9 ноября прошлого года. При посредничестве России. В стенах Кремля. И в присутствии вице-премьера Оверчука. Что же Минская группа может предложить больше и, кроме того, что предлагают Путин с Оверчуком? Может, новый сценарий войны? Как это произошло осенью или летом прошлого года. И еще в апреле 2016 года. Пока что французы предлагают Азербайджану подстрекательство, а Вашингтон – якшание с армянской диаспорой. Москва стоит где-то посередине…