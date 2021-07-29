Минская группа ОБСЕ подала голос из прошлого. Хриплый голос застенчивых и потерявших работу дипломатов хлестнул по ушам негромко, но неприятно. Скучные сопредседатели растерявшей на перепутье времен свой мандат Минской группы обеспокоились эскалацией напряженности на границе Азербайджана с Арменией и навязчиво предлагают свои посреднические услуги. Что в первую очередь привлекло наше внимание? Так это новое лицо в ряду сопредседателей. Российский сопредседатель Игорь Попов – бывший посол великой державы в Мозамбике ушел в отставку в связи с истечением срока диппригодности. Место Попова занял некий Игорь Ховаев – бывший посол России в государстве Маршалловы Острова с населением в 55 тысяч микронезийцев. Ховаев, как и свой предшественник, получил предпенсионную должность.

Но мудрее всех поступил Попов, оставив после завершения карабахского конфликта дипломатическую работу. Попов подал хороший пример своему американскому коллеге Эндрю Шеферу и французскому дипломату Стефану Висконти. И им с недавних времен пора на покой. Эти господа дипломаты потеряли характерное для вменяемых людей чувство реальности и способность адекватного оценивания ситуации.

Шефер и Висконти призвали Азербайджан и Армению полностью выполнить свои обязательства, вытекающие из Трехстороннего соглашения от 9 (10) ноября. Хотя сразу же после подписания Московского соглашения господа-посредники под диктовку своих правительств взяли под сомнение легитимность трехстороннего формата урегулирования при посредничестве России. И всячески старались вернуть постконфликтное урегулирование в рамки умерщвленной армянским премьером Н.Пашиняном за год до начало войны пресловутой Минской группы.

Кто, как не Пашинян, саботировал, а затем и стал торпедировать Минский процесс, открыто заявив, что ему не о чем говорить с Азербайджаном? Карабах – это Армения и точка, - провозгласил армянский премьер-министр. Минская группа не сумела вернуть Армению за стол переговоров. Тем самым упустив последнюю возможность спасти ситуацию и предотвратить военный сценарий. Сопредседатели проявили обычную индифферентность и попустительство. Результаты налицо – Азербайджан поднял упавший на улицу мандат Минской группы и собственноручно исполнил рекомендованные ОБСЕ мадридские принципы.

Что же в настоящее время может послужить предметом переговоров с Арменией? Сопредседатели предлагают какую-то витиевато структурированную повестку. Позвольте, но единственной повесткой на переговорах были мадридские принципы. А их Азербайджан исполнил. О чем говорить? О деоккупации 5 районов? Об освобождении Кельбаджара и Лачина? О возвращении азербайджанцев в Шушу? А может, о размещении контингента миротворцев? Мадридские принципы – дежавю! Это какой-то привет из вчерашнего дня. Голос из прошлого. Для полного счастья не хватает одного Эльмара Мамедъярова…