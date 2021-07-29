Дзюдоист-супертяжеловес из Азербайджана успешно стартовал на Олимпиаде

Сегодня на Олимпиаде в Токио последний день индивидуальных соревнований по дзюдо. Выступают супертяжеловесы в весовых категориях свыше 100 кг у мужчин и свыше 78 кг у женщин.

Азербайджан в этих весах представляют Ушанги Кокаури и Ирина Киндзерская. Кокаури в 1/16 финала встречался с поляком Мацеем Сарнацки.

На 2-й минуте схватки Ушанги удалось удержание, и была зафиксирована его досрочная победа. Однако затем судьи отменили решение, так как прием был выполнен не по правилам. Тем не менее представитель Азербайджана все равно добился досрочной победы за 50 секунд до конца поединка.

В 1/8 финала Ушанги встретится с бразильцем Рафаэлем Сильвой.

Представительница Азербайджана Ирина Киндзерская стартует с 1/8 финала, и ее первая соперница пока не определена.