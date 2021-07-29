Теймур Мусаев навестил детей из семей шехидов в Реабилитационном центре в Бузовна
Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев навестил детей из семей шехидов второй карабахской войны, которым в Реабилитационном центре в поселке Бузовна предоставляются санаторно-курортные и лечебно-восстановительные услуги.
В ходе прошедшей в искренней атмосфере встречи Теймур Мусаев подчеркнул, что глава государства всегда уделяет особое внимание и заботу защите здоровья граждан: «Забота о семьях шехидов и ветеранах войны - одно из приоритетных направлений государственной политики. Наглядный пример тому инициатива первого вице-президента Мехрибан Алиевой: с 14 ноября 2020 года в Санаторно-курортном реабилитационном центре получают лечение раненые военнослужащие, сражавшиеся за независимость и территориальную целостность нашей Родины».
Теймур Мусаев подчеркнул, что прошлый год стал знаменательным для нашей страны: «Ваши героические отцы под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева за 44 дня вписали в историю нашей страны одну из самых славных страниц. Мы одержали Победу ценой крови наших шехидов, благодаря самопожертвованию и героизму, проявленному нашими солдатами и ветеранами в боях за территориальную целостность Родины».
В завершение своего выступления временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев подчеркнул, что страна в неоплатном долгу перед доблестными защитниками Отечества, отдавшими свою жизнь во имя освобождения наших исторических земель. «Оказывать особое внимание и проявлять заботу о детях шехидов - наш моральный долг», подчеркнул он.
В свою очередь, генеральный директор Реабилитационного центра Мурсал Мурсалов отметил, что Центр оказал неврологическое, психологическое и физиотерапевтическое лечение более чем 1200 ветеранам Отечественной войны, и в настоящее время здесь проходят лечение более 50 ветеранов. Кроме того, с целью оказания качественных санаторно-курортных и лечебно-восстановительных услуг для детей шехидов, погибших в боевых действиях во время Второй Карабахской войны, в здании Центра созданы соответствующие условия. Здесь для детей и их матерей будут организованы санаторно-курортные, лечебно-восстановительные услуги, а также различные развлекательные мероприятия и экскурсии для эффективного проведения досуга.
В завершение мероприятия детям шехидов, погибшим в боевых действиях во время Второй Карабахской войны, были вручены подарки.