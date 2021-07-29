Теймур Мусаев навестил детей из семей шехидов в Реабилитационном центре в Бузовна

Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев навестил детей из семей шехидов второй карабахской войны, которым в Реабилитационном центре в поселке Бузовна предоставляются санаторно-курортные и лечебно-восстановительные услуги.

В ходе прошедшей в искренней атмосфере встречи Теймур Мусаев подчеркнул, что глава государства всегда уделяет особое внимание и заботу защите здоровья граждан: «Забота о семьях шехидов и ветеранах войны - одно из приоритетных направлений государственной политики. Наглядный пример тому инициатива первого вице-президента Мехрибан Алиевой: с 14 ноября 2020 года в Санаторно-курортном реабилитационном центре получают лечение раненые военнослужащие, сражавшиеся за независимость и территориальную целостность нашей Родины».