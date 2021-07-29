Украина поможет Турции в борьбе с пожарами

Власти Украины предоставят Турции самолет для борьбы с лесными пожарами, которые охватили страну. Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Как сообщает РИА Новости, Зеленский выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. "Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра (30 июля) вылетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время", - написал Зеленский в своем Twitter.

Лесные пожары охватили несколько турецких провинций – Мугла, Айдын и Анталья. Уже погибли четыре человека и более 60 пострадали.