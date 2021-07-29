Крупнейший производитель продуктов предупреждает о росте цен

Крупнейший производитель продуктов питания компания Nestle предупредила о повышении цен на свои товары во второй половине 2021 года, передает CNN.

В первой половине года компания повысила цены на 1,3 процента, во второй планируется увеличение примерно на два процента. Подорожание вызвано ростом цен на товары и транспортировку, пишет Лента.ру.

Nestle производит растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, молочные продукты, детское питание и другие товары. Наиболее известны торговые марки компании KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik и Nestea.