Движение поездов в бакинском метро восстановили обновлено 10:18
Движение поездов восстановлено в соответствии с расписанием. Об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.
Ранее сообщалось, что отключения электроэнергии в метро вызвало проблемы с движением поездов.
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Прервано электроснабжение станции "Элмляр Академиясы" Бакинского метрополитена, сообщает Trend со ссылкой на главу пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияра Мамедова.
По словам Мамедова, ЗАО устанавливает причину инцидента.
В ближайшее время электроснабжение станции будет возобновлено, отметил представитель Бакметрополитена.