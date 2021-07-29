Движение поездов восстановлено в соответствии с расписанием. Об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

Ранее сообщалось, что отключения электроэнергии в метро вызвало проблемы с движением поездов.

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Прервано электроснабжение станции "Элмляр Академиясы" Бакинского метрополитена, сообщает Trend со ссылкой на главу пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияра Мамедова.

По словам Мамедова, ЗАО устанавливает причину инцидента.

В ближайшее время электроснабжение станции будет возобновлено, отметил представитель Бакметрополитена.